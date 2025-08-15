◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）巨人・中山礼都内野手が自身初の代打弾となる３号２ランを放ち、勝利に貢献した。２点を追う７回無死一塁で、代打で登場。カウント１―２からハートウィグの変化球を振り抜き、右翼席へ放り込んだ。値千金の同点弾。「何とか食らいついてヒットを打って後ろにつなごうって思いでした。最高の結果になって良かったなと思います」と振り返った。４点を追う６回には