14日に行ったライブをもって芸能活動を終了した、モーニング娘。の元メンバーで、歌手・モデルの道重さゆみさん（36）が15日に自身のSNSを更新。14日の自身最後となるライブについて思いをつづりました。道重さんは、インスタグラムでライブなどの写真を20枚投稿し「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！すっごく、楽しかった！！！！」と回顧。続けて「ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁ