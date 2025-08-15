自民党・旧安倍派の政治資金を巡る事件で、萩生田光一衆議院議員の政策秘書について、東京地検特捜部は不起訴処分から一転し、政治資金規正法違反の罪で略式起訴しました。【映像】萩生田氏、自身の事務所SNSにて謝罪萩生田光一衆議院議員の政策秘書は、旧安倍派の政治資金パーティーの収入を巡り、1952万円を萩生田氏が代表を務める政治団体の収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪で15日に東京地検特捜