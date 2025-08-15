¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢°ì»þ4Ëü5203.52¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£ºòÇ¯12·î¾å½Ü°ÊÍè¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿7·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï·øÄ´¤È¤Î°Â¿´´¶¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9·î¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤â°ú¤­Â³¤­Åê»ñ²È¿´Íý¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ100.00¥É¥ë¹â¤Î4Ëü5011.26¥É¥ë¡£