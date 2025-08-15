保戸島国民学校の児童 80年前の戦時中、大分県では100人以上の子どもたちが亡くなった島の空襲がありました。その悲劇を語り継ぐ朗読劇団についてお伝えします。 保戸島（大分県津久見市） 大分県津久見市にある保戸島。人口およそ500人、周囲4キロほどの小さな島です。 島にある唯一の学校、保戸島小中学校の敷地内にたたずむ慰霊碑には空襲の犠牲者の名前が刻まれています。 今から80年前、1945年の7月