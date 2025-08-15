９日に亡くなったプロボクサーの浦川大将さん（享年２８）の通夜が１５日、行われた。所属していた帝拳ジム関係者など約４００人が参列し、故人の逝去を悼んだ。日本ライト級（６１・２キロ以下）４位だった浦川さんは今月２日、東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定戦で同級５位・斎藤陽二（２９）＝角海老宝石＝と対戦し、８回ＴＫＯ負け。試合後、都内の病院に救急搬送され、急性硬膜下血腫のため、開頭手術