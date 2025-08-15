◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）巨人の守護神・ライデル・マルティネス投手が通算２００セーブをマークした。２３年の益田（ロッテ）以来プロ野球１１人目の快挙。１点リードで迎えた９回に登板。中野、森下、佐藤輝と３者三振で締めた。マルティネスは３４８試合での達成となり、これまで２００セーブの所要試合数で最速だった佐々木主浩（横浜）の３７０試合を更新し、最速での記録達成となっ