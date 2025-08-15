現役時代は華麗なテクニックを武器にしたMFとしてアトレティコ・マドリーやバルセロナ、トルコ代表などで活躍したアルダ・トゥラン。今季からウクライナの名門シャフタール・ドネツクの監督に就任している。そんなトゥラン監督のぎこちないインタビューの様子が拡散され、現地で話題になっている。今月1日に行われたUEFAヨーロッパリーグ予選2回戦のベシクタシュ戦に勝利した後、トゥラン監督はインタビューに対応。このときリポー