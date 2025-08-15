今年7⽉2⽇にJapan 1st シングル『はじめまして』で⽇本デビューを果たした6⼈組ボーイグループTWSが、初のジャパンツアー「2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN」を開催。7⽉11⽇から8⽉10⽇にかけて広島・愛知・福岡・宮城・⼤阪・神奈川の6都市をめぐり、5万⼈を動員した。その最終⽇、神奈川・Kアリーナ横浜で⾏われた公演の模様をレポートします