伊勢崎オートのＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１５日の最終日、優勝戦が行われ、鈴木圭一郎（３０＝浜松）が大会初制覇。史上最年少で７人目のＳＧグランドスラムを達成した。ＳＧは１６回目、通算８７回目の優勝。４連覇を狙った青山周平は５着だった。試走は雨がやんでいた湿走路だったが、発走１０分前から雨が降り始めた。難しい走路状況でＶを手繰り寄せた。序盤で逃げる黒川京介にピタリとつける。「落ち着