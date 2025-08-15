◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板して、８球で打者３人を抑え、今季７勝目を手にした。同点に追いついて迎えた８回に５番手でマウンドへ。この回先頭・小幡を３球で投ゴロ。代打・糸原を直球１球で中飛。１番・近本はこの日の最速１５４キロ直球で空振り三振に仕留めた。その裏の攻撃で仲間が勝ち越しを決めて、チーム２位となる７勝目が舞い込んできた。大勢は前カ