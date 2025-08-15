8月15日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「道の駅サバイバル！〜誰のためのものか〜」。【動画】約3割が赤字経営「道の駅」に広がる格差…老舗が閉館のピンチ 再建の秘策夏休み真っ只中、旅の途中に、あるいは旅の目的地として「道の駅」を訪ねた人も多いはず。地域振興の目玉としても注目される道の駅は、今や全国に1200カ所以上もある。地元の特産品販売や観光案内だけでなく、近年では防災拠