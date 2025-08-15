◆第107回全国高校野球選手権・2回戦東海大熊本星翔3―4県岐阜商（15日、甲子園）東海大熊本星翔が終盤に競り負けた。「思うように点が取れない中、負けずに食らいついてくれた」。野仲義高監督は悔しさを押し殺しながら惜敗を振り返った。3回に相手の失策で先制点を入れたが、5回に4連続安打で3点を奪われ逆転を許し、熊本大会から通じて初めて追う展開になった。1回戦の北海（南北海道）戦で11安打を放った打線は4回ま