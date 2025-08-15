◆ソフトバンク6―1ロッテ（15日、みずほペイペイドーム）これぞ頼れる4番の仕事だ。同点の7回2死満塁、ソフトバンク山川穂高が、ロッテ2番手の廣池康志郎が投じた134キロスライダーを逆方向へ運んだ。打球はぐんぐんと伸び、右中間スタンドへ。ダイヤモンドでガッツポーズを見せた大砲は「今日の一打は一番良かった」と喜びをかみしめた。今季2本目となる満塁弾は通算8本目。オリックス時代のイチロー氏らに並んだ。山川は