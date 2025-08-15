漫画家・うすた京介さんの歴代作品の原画100点以上が展示されている期間限定の展覧会『祭りだワッショイ！うすた京介ワールド展 〜すごいよ!!マサルさん30周年・ピューと吹く！ジャガー25周年記念〜』が、東京・池袋で開催されています（2025年8月31日まで）。作品の世界観を体験できる展示を楽しむ来場者を取材しました。■歴代作品100点以上の原画が展示展覧会は、うすたさんの代表作『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサル