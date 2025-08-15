モデルでタレントの黒田知永子（６４）が１５日までに自身のインスタグラムを更新。娘との２ショットを披露した。「お嬢様３５歳に…」と伝え、お祝いのディナーと見られる場所でともにワイングラスを手にしたものや、愛娘の頬にキスをする２ショットをアップ。「ＶＥＲＹで復帰した時娘は幼稚園！本屋さんで、『あそこにママに似た人がいる…』なんて可愛いことを言ってたなぁ〜」としみじみつづった。この投稿には「娘の年