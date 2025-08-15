大阪城公園（太陽の広場）を会場に開催している「大阪グルメＥＸＰＯ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳＵＮＴＯＲＹ」の「祭エリア」内にて１６日より、「大阪グルメＥＸＰＯＭＡＴＳＵＲＩＬＩＶＥ大阪グルメＥＸＰＯ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙｓｕｎｔｏｒｙ×人気芸人インスタライブ！」が開催されることが発表された。毎日、人気芸人が日替わりでやってきて、会場の熱気と絶品グルメの魅力をイン