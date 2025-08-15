トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、半導体への新たな関税率を来週か再来週に発表すると明らかにした。税率を「当初は低くして米国に工場を設ける機会を与え、一定期間後に非常に高くする予定だ」と話した。ロシアのプーチン大統領との会談が開かれる米アラスカ州に向かう大統領専用機内で、記者団の取材に応じた。トランプ氏は、鉄鋼への追加関税も同じく再来週にかけて発表する