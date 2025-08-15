「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）序盤に大山の７号２ラン、近本の２点適時打で４点のリードを奪った阪神にとっては、まさかの逆転負けとなった。まずは５回まで１安打無失点だった伊藤将が六回に突如として崩れ、２死一、三塁から代打・坂本に１点差に迫られる３ランを浴びた。球数はまだ８５球だったが、２番手に及川を投入。左腕は泉口に安打を許したが、続くキャベッジを見逃し三振に仕留めて仕事を果たした。