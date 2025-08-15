Image: AST SpaceMobile 「圏外」って言葉も、近いうちに使われなくなるかもね。米テキサス州の新興企業「ASTスペースモバイル」は、2026年までに45〜60基の衛星を打ち上げる計画を発表しました。スペースXの衛星「スターリンク」に匹敵する宇宙ベースのブロードバンドネットワークを構築しようとしています。スターリンクに挑む衛星計画CNBCによると、ASTスペースモバイルは第2四半期の決算