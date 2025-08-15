「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）４点ビハインドをひっくり返して逆転勝ちを収めた阿部巨人。その原動力となったのは、代打で左越え３ランを放った坂本勇人内野手（３６）だ。巨人、オリックスで活躍し、ともにプレーした経験もある谷佳知氏は「打ってほしいところで打つのが坂本。もっともっと結果を出せる選手だと思う」と称賛した。４点を追う六回２死一、三塁で代打で登場し、伊藤将の内寄りカットボールを左越