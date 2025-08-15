「プロレス・堀田祐美子デビュー４０周年記念大会」（１５日、後楽園ホール）“暴走女王”堀田祐美子のデビュー４０周年大会に、９２歳となった志生野温夫（しおの・はるお）アナウンサーが来場した。堀田がワンデートーナメントを優勝し、エンディングでは全関係者がリングイン。関係者席で観戦していた志生野さんの名前がコールされると「おおお〜」と、どよめきが起こった。志生野さんはプロ野球・巨人戦、「鳥人間コン