【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は１５日（日本時間１６日）、米アラスカ州アンカレジの米軍エルメンドルフ・リチャードソン統合基地で会談する。３年半続くロシアによるウクライナ侵略の開始以降、米露首脳の対面会談は初めて。停滞する停戦交渉を打開できるかどうかが焦点だ。米ホワイトハウスによると、会談は１５日午前１１時（日本時間１６日午前４時）に始まる。