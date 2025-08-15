by Gage Skidmore掲示板に書かれた「Apple株を手放していなければ今頃億万長者だったのに」という嘆きのコメントに、Appleの共同設立者であるスティーブ・ウォズニアック氏が反応したことが話題になっています。It's Steve Wozniak's 75th Birthday. Whatever Happened to His YouTube Lawsuit? - Slashdothttps://yro.slashdot.org/comments.pl?sid=23765914&cid=65583466ウォズニアック氏の75歳の誕生日に立てられたスレッド