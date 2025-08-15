フリーアナウンサー滝川クリステル（47）が、15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演し、21年東京五輪の招致に成功したプレゼン秘話を語った。滝川は13年の国際オリンピック委員会（IOC）総会で日本招致のプレゼンを担当。五輪招致に大きく貢献した。日本人の持つホスピタリティーを「お・も・て・な・し」とジェスチャー付きで表したプレゼンは、大きな話題になった。番