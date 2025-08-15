¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î15ÆüÅìµþD¡ËÇÔÀï¤ÎÃæ¡¢ºå¿À¡¦¶áËÜ¤¬3°ÂÂÇ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£2¡½0¤Î4²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï»³ºê¤Î³°³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¡¢2ÅÀº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤¿¡£¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔÀï¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¥Ä´¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤¬ÌÀÆü¤³¤½¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¡£