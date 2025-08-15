◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（１５日・楽天モバイル）４番・一塁の楽天・黒川史陽内野手が１点を追う初回１死一、二塁で、北山の１４９キロ直球を右翼ポール際へ３号逆転３ラン。真ん中高め、見逃せばボール球をたたいた一打に「感触はまあまあ良かったけど、思っているよりも高いボールを打っていた」と驚いた様子も、「ボール球だったけど、いいポイントで打てたと思います」と振り返った。７月に入ってから主にクリー