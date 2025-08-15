2024年に黒竜江省が省外へ送電した電力量は186億キロワット時（kWh）で、前年同期比19．2％増加し、そのうち再生可能エネルギーによる送電量は初めて100億kWhを突破したことがこのほど、国家電網黒竜江省電力有限公司への取材で分かった。新華社が伝えた。今年、黒竜江省で初めて実施されたグリーン電力の外部取引により、夜間に余剰となる純粋な再生可能エネルギーの電力が送電線を通じて山や海を越え、北京、天津、上海などへ安