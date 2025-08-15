【MLB】オリオールズ5−3マリナーズ（8月14日・日本時間8月15日）【映像】菅野智之、ボールも投げられない“衝撃光景”8月14日（日本時間8月15日）に行われたボルティモア・オリオールズ対シアトル・マリナーズの一戦で、オリオールズ・菅野智之の豪雨の中でのピッチングが話題となっている。6回表・マリナーズの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った3番のフリオ・ロドリゲスに対して菅野は、初球、外角へと投じた