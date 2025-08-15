◇セ・リーグ阪神5-6巨人（2025年8月15日東京D）阪神は救援陣がリードを守り切れず、巨人との3連戦初戦に敗れた。5―3の7回にはハートウィグが登板。試合前まで4試合無失点としていた助っ人右腕が勝ちパターンとしてマウンドに上がるも、先頭・甲斐に四球を与え、続く中山に右翼席への同点2ランを浴びた。「先頭への四球が反省点。あそこで四球を出してしまった自分にイライラしている。本当にしてはいけないことだった