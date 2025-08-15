¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì»þ4Ëü5200¥É¥ëÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ºòÇ¯12·î¾å½Ü°ÊÍè¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£