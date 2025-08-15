³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¢¥´¥¹¥Æ¥£¡¼¥ËŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡×»Ë¾å½é¤Î¸ø¼°¤ª¤»¤Á¡Ö¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¤ª¤»¤Á2026¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ö¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¤ª¤»¤Á2026¡×¤ª½Å¤ÎÃæ¿È¡õÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤È¤áÏ·ÊÞ¤ª¤»¤Á¥á¡¼¥«¡¼¡Ö»³Ê¡¡×¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¤ª¤»¤Á2026¡×¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê»°ÃÊ½Å»ÅÍÍ¡ª¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹â¹»¤Î³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬À¹¤ê