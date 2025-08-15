¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ92Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á146±ß80¡Á90Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1688¡Á98¥É¥ë¡¢171±ß68¡Á78Á¬¡£ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤·¤¿¤ê¡¢»ý¤Á¹â¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤­¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£