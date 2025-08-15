¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë22:15 ·ë²Ì-0.1% Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.4%¡Ê0.3%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì77.5% Í½ÁÛ77.6%Á°²ó77.7%¡Ê77.6%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨)