きょうの為替市場、ドル安が優勢となっておりドル円は一時１４６円台に値を落としている。先ほど発表の米小売売上高が米個人消費の底堅さが継続していることを示したことで、為替市場はドル高の反応も見られていたが、一時的な動きに留まっている。 円高の動きもドル円を圧迫。東京時間に発表になっていた日本の４－６月期ＧＤＰ速報値が予想外に強い内容だったことから、日銀の利上げ期待を高めているようだ。短期金