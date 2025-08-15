J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢Áª¼ê¤ÎÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤ä¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿FW¥¨¥¦¥Ù¥ë(¢«²£ÉÍFM)¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëDF¾¾ÅÄÎ¦(¢«ÀéÍÕ)¤ÈFWÅâ»³æÆ¼«(¢«GÂçºå)¤ÎÅÐÏ¿¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÍèµ¨¤Î¾º³Ê¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DF´Ø¢®À²¤ò¡¢GÂçºå¤ÏMFáÄÌîÂÙÀ¸¤ò¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÏDFÂÀÅÄÂçæÆ¤é4Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£