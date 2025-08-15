「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025」で優勝したお笑いコンビ「ツートライブ」が15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。たかのりの発言に、女性ゲストがブーイングを送る場面があった。番組ゲストでモデルの近藤千尋が「男性って何歳になってもモテたいって言いません？女性からすると1人の好きな人からモテるのは両思いになりたいから嬉しいんですけど、なんで（男性は）不特定多数の女性