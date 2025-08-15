◇パ・リーグロッテ1―6ソフトバンク（2025年8月15日みずほペイペイD）ドラフト5位の広池が6回に2番手で登板。宮崎県都城市出身の右腕は、この回は3人で片付けたが、2イニング目となった7回に山川に満塁弾を浴びた。代打・緒方の遊撃内野安打からピンチを広げ、1死満塁の場面では近藤を空振り三振に仕留めたが、続く山川に初球のスライダーを右中間スタンドへ運ばれた。「近藤さんを抑えて、気持ちは緩んでなかったんで