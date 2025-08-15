継投がハマらなかった。阪神は、１５日の巨人戦（東京ドーム）に５―６で逆転負け。リリーフ陣が踏ん張れず、カード初戦を落とした。２点リードの７回だった。３番手で登板したグラン・ハートウィグ投手（２７）は、５番・甲斐に四球を与えて無死一塁。続く代打・中山にはカウント１―２から１３１キロのスライダーを右翼席中段に運ばれ、同点とされた。来日初被弾となった助っ人右腕は「先頭へのフォアボールが反省点だし、