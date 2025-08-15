女子プロレス「Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ」の率いる堀田祐美子（５８）の４０周年記念興行（１５日、東京・後楽園ホール）に全日本女子プロレスのレジェンドレスラーが大集合した。この日の大会冒頭で堀田は、全女時代に組んでいた西脇充子さんとのコンビ「ファイヤージェッツ」が一夜限りの復活。２人でデビュー曲の「闘えファイヤージェッツ」など２曲を披露した。堀田は「４０周年という節目に、この後楽園ホールのリングに上がれた