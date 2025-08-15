10²óDeNA1»àÆóÎÝ¡¢»³ËÜ¤¬±¦ÍãÀþ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àDeNA¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£3¡½3¤Î±äÄ¹½½²ó¡¢»³ËÜ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¸Þ²ó¤Ë¥½¥í¡¢È¬²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£3ÈÖ¼ê¤ÎµÜ¾ë¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢Æþ¹¾¤¬17¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£ÃæÆü¤ÏÈ¬²ó¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¤âµÚ¤Ð¤º¡£