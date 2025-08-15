【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■LivePocket-Ticketでの、事前予約（抽選）電子チケットのオンライン受付がスタート Mrs. GREEN APPLEが、8月19日から8月31日にかけての13日間、渋谷・MIYASHITA PARKにて『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』を開催することが決定した。 本イベントでは、東京都心にありながらも、遠い田舎や故郷、子供の時の記憶へと帰るかのような、どこか懐かしさを覚える、日本の