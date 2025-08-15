SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#8」が、15日に配信された。【ソロカット】『THE LAST PIECE』疑似プロ審査参加者同話では、プロのスタイリング・ヘアメイクで、擬似的にプロのアーティストとしてパフォーマンスを行う「疑似プロ審査」が行われた。RAIKI、AOI、REN、KANON、RUI、HAL、RYOTOは「Green Light