Snow Manの渡辺翔太さん（32）が出演した、化粧品メーカーの新ブランドムービーが公開され、チェンジしたい“意外な一面”を明かしました。公開された映像は、『CHANGE with FLARUNÉ』篇です。きらめく光が差し込む方向へ導かれるよう一歩踏み出す渡辺さんが描かれています。ブランドメッセージの『CHANGE with FLARUNÉ』にちなみチェンジしたいことを聞かれると渡辺さんは、「こう見えてめちゃくちゃせっかちなんですよ