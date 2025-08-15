º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥ª¥È¥Ê¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ê´Å¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥ê¥é¥¯¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¡×¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¤Ú¤¿¤ó¤³¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¡¢´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥Æ¥¯¤È¤Ï¡©¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤È¥Õ¥ê¥ë¤Î´Å¤µ¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥·¡¼¤Ë¿¶¤ë¤Î¤À¤Ã¤Æ¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥È¥Ê¤Î´Å¤µ