俳優の竹内涼真さん（32）が、不動産・住宅情報サイトの新CMに出演。インタビューでこの夏の目標を明かしました。CMの内容にちなみ、理想の1日を聞かれると「朝5時半に起床して、そこから30分くらい散歩したいですね。帰ってきてコーヒーを飲みながら1日のスケジュールを確認します。そして朝ごはんを食べて、英語のレッスンなんてやっちゃって、脳を起こしてからジムに行ってトレーニングしてから仕事に行きますね。仕事は16時く