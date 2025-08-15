ソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）が、今季限りでの現役引退を表明した中日・中田翔内野手（３６）にねぎらいの言葉を送った。日本代表監督として指揮を執った２０１５年の「プレミア１２」、１７年のＷＢＣなど、国際舞台で何度も主砲として起用。「僕が監督を務めた５回あった大会で唯一、全てに呼んだのが翔だけだった」と特別な信頼を寄せていたことを明かす。当時は日本ハムの４番として存在感を発揮し、勝負どころ