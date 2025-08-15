¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¤Ï15Æü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢±Ñ¹ñÂ¦ÀïË×¼Ô¤é¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë°ìÊý¡¢¹­Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤âÆóÅÙ¤Èµ¾À·¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦µ§¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£