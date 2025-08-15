中日は１５日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に延長１０回、３―４で敗れて借金「１０」。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は「３」となった。中日は初回二死三塁から細川の右前適時打で先制。３回に同点に追いつかれたものの、その裏に上林が右翼へ勝ち越しの１３号ソロ。「打ったボールはスライダーだと思います。今までの対戦で変化球が多いなと思っていたのでうまく反応して打つことができて良かったです」という上林の一発に、バ