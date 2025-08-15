北海道・知床半島の羅臼岳（１６６０メートル）で１４日に下山中の男性がヒグマに襲われ、行方不明になった現場付近で１５日、男性の遺体が見つかった。道警は、亡くなった男性は東京都墨田区向島、会社員曽田圭亮さん（２６）と発表した。登山シーズンに起きたショッキングな人身被害に、地元観光への影響も懸念され始めている。斜里町によると、夏は登山客が最も多い季節で、早朝から登り始めようと町内のウトロ地区に前日泊